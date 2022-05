La Serie A è alle battute conclusive, così come anche la Champions League e tutte le altre competizioni calcistiche. In vista del rush finale per i campionati, gli appassionati di calcio stanno virando sempre di più sullo strumento dello streaming IPTV.

IPTV, quanti rischi per la Serie A in streaming gratuito

Lo streaming illegale, o il pezzotto, è quella soluzione che consente agli utenti di accedere a tutti i contenuti di Sky, di Amazon Prime Video e di DAZN a costi quasi irrisori. Rispetto alle regolari pay tv attive nel nostro paese, gli utenti che si affidano all’IPTV di norma possono risparmiare sino al 90% ogni trenta giorni.

A tal proposito, però, è necessario ricordare come i risparmi non siano l’unico fattore da tenere presente da parte del pubblico. Coloro che si affidano all’IPTV infatti devono anche tenere ben presenti quelli che sono i rischi legati a questa tecnologia. Ad esempio, le sanzioni per i trasgressori nelle ultime settimane hanno previsto multe sino a 30mila euro. In alcune circostanza è stata anche predisposta la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Le truffe sono poi un ulteriore rischio da tenere presente. Molte persone vengono attirate su Telegram o WhatsApp da utenti che vendono pacchetti per l’IPTV. Dopo aver pagato il corrispettivo di un abbonamento, costoro non ricevono però nulla in cambio.

