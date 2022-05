Gli abbonati che decidono di attivare questa proposta avranno la possibilità di scegliere la Giga 120. Il prezzo di questa ricaricabile è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. I consumi per i clienti prevedono chiamate ed SMS illimitati verso tutti con 120 Giga per la navigazione di rete.

Iliad non demorde sul fronte della telefonia mobile. I clienti che decidono di attivare una ricaricabile con il gestore francese potranno scegliere una serie di ricaricabili molto vantaggiose, sempre all’insegna del risparmio e della massima convenienza per i consumi.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 150

La Giga 120 presenta vantaggi anche ulteriore rispetto ai soli prezzi da ribasso o alle soglie quasi illimitate. Gli abbonati di Iliad infatti potranno accedere anche a tre servizi a costo zero.

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere tale ricaricabile avranno la possibilità di ricevere telefonate senza limiti verso l’estero. I clienti potranno quindi comunicare con tutti gli utenti della loro rubrica al di fuori dei confini nazionali senza spese aggiuntive rispetto a quelle previste dalla tariffa di riferimento. Possibili le telefonate in ben sessanta Stati nei diversi continenti del mondo.

Una soluzione a costo zero è garantita da Iliad anche per la segreteria telefonica. In netta controtendenza rispetto a quelle che sono le condizioni di TIM, Vodafone e WindTre, i clienti del gestore francese avranno la possibilità di ascolta tutti messaggi in segreteria senza scatti aggiuntivi sulla ricaricabile.

La migliore novità della Giga 120 è comunque la tecnologia 5G. La navigazione con le reti di nuova generazione per i clienti di Iliad sarà anch’essa a costo zero.