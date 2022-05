Prezzi spaventosi attendono gli utenti nei vari punti vendita di Euronics nel breve periodo, tutti riescono a mettere le mani su prodotti dalla qualità generalmente sopraffina, con prezzi veramente più bassi del normale, ed una qualità non ridotta.

Il volantino convince pienamente le aspettative dei tantissimi consumatori in Italia, ricordando comunque che gli acquisti sono strettamente necessari in esclusiva nei negozi fisici, e non sul sito ufficiale. In parallelo, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno ugualmente richiedere la rateizzazione senza interessi.

Euronics, che offerte: scoprite quali sono i migliori prezzi

Occasioni da non credere attendono tutti gli utenti nei vari negozi sul territorio, l’attenzione dell’azienda si è riversata sulla fascia media della telefonia mobile, con alcune ottime riduzioni di prezzo. Tra queste spunta chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto disponibile sul mercato da ormai più di un anno, ma ancora perfettamente in grado di dire la sua in termini di prestazioni, ad un prezzo finale di vendita di 399 euro.

Sempre nella medesima campagna promozionale, sottolineiamo la presenza di Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A32 o anche Galaxy A52s. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, di cui vi abbiamo già accennato poco sopra.

Per le nuove offerte del volantino Euronics, ma anche per conoscere tutti i prezzi legati a categorie merceologiche differenti, ugualmente coinvolte nella campagna, consigliamo caldamente di aprire il sito ufficiale dell’azienda.