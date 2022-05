I prezzi da Coop e ipercoop sono sempre più bassi, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale di assoluto valore, con cifre ridottissime applicate su prodotti di alta qualità.

Per essere sicuri di avere la possibilità di conoscere da vicino gli sconti, è bene sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, oppure affidarsi anche all’e-commerce, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio. Quest’ultima è possibile solo nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop, che sconti e che prezzi: scoprite i migliori prodotti

Con coop e ipercoop gli utenti hanno la possibilità di spendere sempre meno sui vari acquisti di tecnologia, i prezzi lanciati dall’azienda sono bassi e convenienti, sebbene comunque il focus sia sempre rivolto verso la fascia intermedia della telefonia mobile.

La maggior parte dei modelli in promozione non presenta un prezzo superiore ai 449 euro, raggiunti dal Galaxy A53, in quanto tutti gli altri modelli sono decisamente più economici. Tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy A03, Oppo Find X3 Lite, Motorola Moto E40 o anche un buonissimo Realme C11.

I dispositivi in questione possono essere acquistati alle più normali e classiche condizioni di vendita, ovvero sono con garanzia di 24 mesi, e sono completamente no brand. Per i dettagli della campagna, e per conoscere da vicino anche tutti gli altri prodotti in promozione, ricordatevi di aprire il volantino a questo link.