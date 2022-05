Tantissime offerte molto speciali attendono gli utenti da Comet, gli utenti sono pronti a mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, avvicinandosi ulteriormente con prezzi sempre più convenienti.

Tutti gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Comet, possono essere completati in ogni negozio in Italia, alla stessa stregua dell’e-commerce nazionale, il quale prevede la consegna diretta a domicilio, al solo superamento dei 49 euro di spesa effettivi (come valore complessivo dell’ordine). Gli utenti che acquisteranno, avranno comunque la possibilità di affidarsi alla solita garanzia legale di 24 mesi, ed alla variante no brand per la sola telefonia mobile.

Comet, che occasioni assurde: scoprite quali sono i migliori prezzi

Spendere poco con Comet è veramente facilissimo, gli utenti sono entusiasti di poter godere di una simile opportunità, grazie alla presenza di un eccezionale SottoCosto, attivato ovunque fino all’8 maggio 2022.

Al suo interno si possono scovare innumerevoli prodotti in promozione a meno di 499 euro, il più costoso è ad esempio l’Oppo Find X5 Lite, disponibile appunto a tale cifra. La scelta potrà poi ricadere su Oppo Reno6, Oppo A16s, Galaxy A32 5G, Galaxy A53, Galaxy A52, Galaxy A13, Oppo A94 e similari.

Gli interessati ai top di gamma, invece, potranno acquistare Galaxy S22 a 799 euro, Oppo Find X5 a 999 euro, oppure anche il Pro a 1299 euro. Se volete godere di un maggiore approfondimento dell’intera campagna, non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile a questo indirizzo.