Carrefour ha recentemente avviato le pratiche di chiusura di uno dei suoi punti vendita, non di tutta la catena, non preoccupatevi. Stiamo parlando del negozio sito all’interno del centro commerciale “Le Sorgenti” di Frosinone.

Il suddetto godrà di una transizione che lo porterà lentamente verso un’altra realtà, ovvero il gruppo Gros-Romano Supermercato. Questi è una realtà molto diffusa sul territorio nazionale, con oltre 18 punti vendita, ed un fatturato che supera 1 miliardo di euro. Il marchio del nuovo negozio di alimentari sarà IperDem, promettendo sempre prezzi bassi ed assolutamente convenienti.

Carrefour: quali sono le offerte

Tranquillizzati dal fatto che Carrefour continuerà ugualmente ad esistere, cerchiamo di scoprire quali sono le migliori offerte di tecnologia dell’ultimo periodo.

I modelli di smartphone in promozione sono innumerevoli, sebbene siano tutti legati alla fascia media della stessa categoria merceologica. In particolare parliamo di 329 euro per uno Xiaomi Redmi Note 10 Pro, passando anche per i più economici Galaxy A22 a soli 249 euro, oppure Motorola Moto E40 a 169 euro, Redmi Note 10S a 279 euro, oppure Xiaomi Redmi Note 10 5G a 249 euro e similari. L’attenzione è volta proprio verso gli utenti che vogliono godere di discrete prestazioni, senza spendere poi così tanto; ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono distribuiti gratuitamente con garanzia di 24 mesi, e sono anche no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono tempestivamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.