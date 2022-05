Bennet chiude uno dei suoi punti vendita in Italia, o meglio, lo cede direttamente a IperTosano, la quale proseguirà nella vendita di prodotti alimentari, ma ovviamente con un marchio differente.

Stiamo parlando del negozio sito presso il centro commerciale di Pradamano, più precisamente nella provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia. Le trattative di cessione hanno avuto inizio a Gennaio, si sono protratte per mesi, sino alla conclusione del passaggio di consegne, avvenuto poco tempo fa.

Il punto viene acquisito da IperTosano, un Gruppo nato da una piccola visione familiare nel lontano 1970, ed oggi in grado di contare oltre 3500 dipendenti in tutta Italia. Con l’acquisizione, la nuova azienda si farà carico anche dei lavoratori del punto Bennet, assicurando che gli oltre 104 dipendenti non subiranno alcun licenziamento, o perdita di ferie, premi e mensilità aggiuntive.

Bennet: la chiusura è ufficiale, ma proseguono le offerte

In tutti gli altri punti vendita Bennet in Italia, proseguono comunque ottime offerte atte a favorire l’acquisto di prodotti sempre più interessanti. Tra questi segnaliamo la presenza, solo il 6 maggio 2022, dell’Apple iPad 2021 da 10.2 pollici.

Il dispositivo, che ricordiamo essere commercializzato nella variante da 64GB di memoria interna, viene distribuito a soli 299 euro, un prezzo più che conveniente se confrontato con il valore originario di listino. Per maggiori informazioni in merito all’ottimo volantino Bennet, raccomandiamo comunque di collegarsi quanto prima al sito ufficiale, in modo da conoscere nel dettaglio ogni singolo prezzo di vendita.