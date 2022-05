Abbiamo dovuto attendere per più di un decennio ma i tempi sono quasi maturi, l’attesissimo Avatar 2 sta infatti muovendo i primi passi verso la luce iniziando a dare segni di se, un alone di ombra totale aleggiava intorno al film di James Cameron, il cui trailer però sta finalmente arrivando, ma quando potremo vederlo ?

Ebbene il trailer di Avatar 2 è già stato trasmesso in anteprima la scorsa settimana in proiezione esclusiva durante l’evento CinemaCon di Las Vegas e ha svelato alcuni dettagli molto attesi, in Italia per visionarlo dovremo attendere la proiezione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, prima del film infatti il trailer verrà trasmesso e poi verrà distribuito in tutto il mondo una settimana dopo.

Cosa è trapelato dal trailer

In pochi hanno potuto visionare il trailer e ma dalle loro testimonianze è emerso fin da subito che il film sarà visivamente spettacolare, chi lo ha visto è rimasto estasiato, per quanto riguarda la trama invece, il film sarà ambientato dopo il primo e vedrà il popolo nativo di Pandora molto più integrato con gli umani e Jake Sully e Neytiri (Sam Worthington e Zoe Saldaña) avranno una loro famiglia.

Il tema famigliare sarà principale nel film, i due protagonisti avranno dei figli ibridi nati dall’incrocio genetico e saranno posti al centro delle vicende, il resto della storia risulta ancora abbastanza poco chiaro.

Per quanto riguarda il cast, vedremo quello originale che, verrà affiancato da nomi importanti: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Giovanni Ribisi e Sigourney Weaver, troveranno spazio anche Edie Falco, Cliff Curtis, Oona Chaplin e Kate Winslet.