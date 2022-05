Soltanto qualche giorno fa sono stati annunciati i quattro giochi offerti in regalo con l’iniziativa Xbox Games With Gold per a tutti gli abbonati al servizio di Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate. Nonostante questo, però, l’azienda ha deciso di fare un’ulteriore sorpresa ai suoi abbonati, proponendo sullo store altri tre giochi al download gratuito. Scopriamo qui di seguito di che si tratta.

Xbox Games With Gold: l’azienda rivela altri tre giochi in regalo a maggio 2022 per tutti gli abbonati

A partire dallo scorso 1 maggio 2022 tutti gli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate possono riscattare gratuitamente ben quattro videogiochi molto interessanti e di rilievo. Nonostante questo, come già accennato, l’azienda sembra però aver deciso di fare una nuova sorpresa ai suoi abbonati.

Nello specifico, secondo quanto è stato riportato in rete in queste ore sul portale cinese Reddit, sullo store di Microsoft sono disponibili a partire da maggio tre ulteriori videogiochi. Questi ultimi sono dunque al momento scaricabili per tutti gli abbonati ai vari servizi in abbonamento di Xbox.

Si tratta in particolare di tre titoli non recentissimi disponibili su Xbox 360, anche se con la retrocompatibilità è possibile sfruttarli anche sulle ultime console dell’azienda, Xbox One e Xbox Series X/S. I giochi disponibili dunque al download gratuito sono Braid, Cloning Clyde e Joe Danger 2, i quali vanno così ad aggiungersi agli altri quattro videogiochi già annunciati per questo mese, ovvero Yoku’s Island Express, The Inner World – The Last Wind Monk, Hydro Thunder Hurricane e Viva Piñata Party Animals.