Gli ultimi sviluppi in casa WhatsApp hanno portato ad una serie di ricche novità. Tutti coloro che hanno scaricato l’app popolare per la messaggistica istantanea su iPhone e su Android si troveranno ora alcune piccole, ma interessanti, evoluzioni per le principali funzioni.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

WhatsApp, per arginare la concorrenza di Telegram e Signal, ha deciso in particolare modo di proporre una novità per le videochiamate.

L’evoluzione delle videochiamate di WhatsApp nasce anche da una diretta concorrenza della chat con nuove piattaforme come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Nel corso degli ultimi due anni, con l’emergenza sanitaria, proprio questi servizi si sono contraddistinti per le potenzialità relative alle riunioni a distanza.

Dopo che milioni di utenti hanno scelto ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet per le loro attività di didattica a distanza e di smart working, WhatsApp non vuole essere da meno. Da qui nasce il nuovo upgrade della chat.

Le nuove videochiamate pensate dagli sviluppatori, sia per Android che per iPhone, prevedono ora un numero nettamente più ampio di partecipanti. Gli utenti potranno comunicare in contemporanea con ben 32 persone nelle conversazioni audio e video. Nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori novità in tal senso, con l’ingresso delle funzioni per la condivisione di spazi di lavoro in chat.

Con questo genere di novità, WhatsApp punta ad aumentare ancora di più la sua popolarità a discapito di altri servizi come Telegram e Signal. L’upgrade sarà completato nelle prossime settimane, entro l’inizio della prossima estate.