Whatsapp: è giunta l'ora della rivoluzione, a breve si potrà usare su due telefoni

Quante volte vi sarà capitato di perdere le vecchie chat cambiando smartphone ed effettuando il passaggio dell’account Whatsapp? Chat in sospeso o messaggi importanti, al momento dell’accesso sul nuovo dispositivo tutto questo finisce in una sorta di buco nero. Per fortuna questo “difetto” dell’app verrà risolto a breve con la nuova funzione. In cosa consiste? Ve lo spieghiamo subito.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo

In poche parole Whatsapp permetterà l’utilizzo su ben due smartphone contemporaneamente. Come al solito l’aggiornamento non è disponibile per tutti ma solo per gli iscritti al programma beta. D’altronde già dal 2021 si parlava dell’arrivo del “multi-device”, con la versione per computer WhatsApp Desktop. Questa ad oggi permette di gestire le chat anche quando il telefono principale non è connesso. Per giunta dà modo di collegarsi allo stesso account WhatsApp da quattro pc diversi registrati.

Ma attenzione! Il centro di assistenza dell’applicazione ha specificato che se si prova «a trasferire frequentemente l’account WhatsApp su dispositivi differenti, può accadere che a un certo punto il tuo account venga bloccato a causa delle richieste di verifica dell’account».