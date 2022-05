Il volantino che Trony ha quest’oggi deciso di presentare al pubblico, rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono avere il massimo, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale da sostenere.

La soluzione si allontana leggermente da quanto siamo solitamente abituati a vedere in seno al mondo dell’elettronica, ovvero gli acquisti sono da effettuare solo ed esclusivamente recandosi in un negozio, ma senza affidarsi direttamente al sito ufficiale. Tutti i prodotti, allo stesso modo, potranno essere comunque pagati con rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Trony spaventa tutti: offerte shock e prezzi sempre più bassi

Con il Black Friday anticipato di Trony, i prezzi sono davvero molto più bassi di quanto avremmo mai immaginato, ad esempio è possibile acquistare un incredibile Samsung Galaxy S20 FE, pagandolo solamente 349 euro. Con circa 150 euro in più del suddetto, gli amanti della serie potranno mettere le mani su un nuovissimo Galaxy S21 FE, il modello più recente in assoluto, dalle prestazioni praticamente uniche nel loro genere.

Volgendo invece l’attenzione verso il mondo Apple, ecco arrivare l’iPhone 12, un terminale proposto a soli 649 euro, con il quale è comunque possibile pensare di godere di buone prestazioni, sebbene la variante in commercio sia solo da 64GB di memoria interna.

Non mancano tantissime altre occasioni da non perdere, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire subito le pagine che trovate inserite nell’articolo, tramite questo link.