Sky ha già pronti i palinsesti per l’ultimo mese di grande calcio, prima della pausa estiva. Nel corso di queste settimane la piattaforma satellitare garantisce in esclusiva a tutti i suoi abbonati una serie di importanti eventi come le fasi finali della Champions League, i Gran Premi di Formula 1 e motomondiale, i playoff NBA.

Sky, le grandi offerte smart con il ritorno della Champions

Il 2022 è stato il primo anno in cui Sky ha dovuto rinunciare all’esclusiva per la Serie A. Questa mancanza ha avuto conseguenze anche sulla politica commerciale della tv satellitare, con costi improntati verso il ribasso.

Una prima grande offerta per gli abbonati di Sky è quella relativa al ticket Calcio. I clienti che scelgono questo pacchetto pagheranno ora un costo pari a 5 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati storici con iscrizione alla piattaforma Extra potranno ricevere i canali di questo ticket a costo zero per tre mesi.

Significativa è anche l’offerta legata allo Sport. Gli utenti potranno accedere al pacchetto con le partite della Champions League più altri eventi come Formula 1, motomondiale e NBA e soli 16,90 euro al mese.

I nuovi listini smart proposti da Sky hanno anche importanti conseguenze per il cinema e per il pacchetto dell’intrattenimento. Nel primo caso, gli abbonati si troveranno a pagare una quota mensile pari a 10,90 euro al mese, mentre nel secondo caso i clienti pagheranno soltanto 14,90 euro al mese. I clienti che scelgono la tv satellitare avranno anche accesso al nuovo decoder Sky Q completamente a costo zero.