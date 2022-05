Netflix, nonostante il calo di utenti subito negli ultimi mesi, ha deciso di ripartire in grande stile per il mese di maggio. Infatti, ci saranno tantissime novità interessanti da tenere in considerazione, novità che vanno dai film alle serie TV, dai documentari e alle serie animate. Ecco cosa troveremo su Netflix a partire da maggio!

Netflix: le novità di maggio 2022 che non puoi perdere

Ghost in the Shell: SAC_2045 – Guerra sostenibile – 9 maggio

Tutta la prima stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045 è stata compressa in un film. Il manga, realizzato da Masamune Shirow, appartiene al franchise di Ghost in the Shell ed è inserito nella nella continuity di Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, ambientato nel 2045 in seguito ad una grande crisi economica.

Vampire in the Garden – 16 maggio

Netflix e Wit Studio hanno prodotto la serie. La prima l’ha descritta così: “Durante un gelido inverno, l’umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava. In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace. La protagonista Momo vive in stato d’assedio, ma sogna di poter coesistere con i nemici vampiri”

Love, Death & Robots (stagione 3) – 20 maggio

Arrivano i nuovissimi episodi di Love, Death & Robots, antologia animata a tema fantascientifico prodotta da David Fincher (regista di Fight Club, Seven e molti altri) e Tim Miller (fondatore dei Blur Studios, ha diretto Deadpool e il prossimo capitolo di Terminator).

Ghost in the Shell: SAC_2045 (stagione 2) – 23 maggio

Gli eventi della prima stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045 è possibile rivederli compressi nel film, così da gustarsi la seconda stagione in uscita su Netflix con 12 episodi pronti ad uscire.

Stranger Things (stagione 4 – prima parte) – 27 maggio

L’ultima serie da segnalare è Stranger Things, la quale finalmente ritorna su Netflix dopo le migliaia di problemi dovuti al Covid. Con tanti elementi fantastici e horror, la serie sarà divisa in due blocchi con episodi dalla durata di un’ora. Il secondo blocco dovrebbe arrivare a luglio.