Le follie di Maggio portano gli utenti ad avere la possibilità di risparmiare davvero moltissimo sui vari acquisti completati da MediaWorld, tutti gli ordini possono essere correttamente completati anche online, in modo da avere la più ampia possibilità di accesso possibile.

I prezzi sono molto bassi, ricordando comunque che i singoli prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita: no brand e con garanzia di 24 mesi. Il primo consiste nel poter ricevere aggiornamenti decisamente più tempestivi, mentre nel secondo caso, tutti i difetti di fabbrica prevedono la riparazione gratuita.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon gratis, sono solo per voi gratis sul nostro canale Telegram ufficiale.

MediaWorld: che offerte da non perdere

Fino al 5 maggio, Mediaworld ha attivato una soluzione molto interessante, arricchita di prezzi relativamente bassi e scontati, con i quali potersi confrontare per cercare di spendere relativamente poco.

Un esempio può essere l’ottimo Apple iPhone 12, il buon vecchio top di gamma dell’azienda di Cupertino, disponibile all’acquisto a 729 euro (la variante è da 64GB di memoria interna). Per quanto riguarda il mondo Android, i modelli in promozione sono legati alla fascia intermedia, poiché comunque sono disponibili Galaxy S20 FE a soli 399 euro, Galaxy A32 a 223 euro, Realme GT Master Edition a 244 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro al prezzo di 263 euro, per finire con Redmi Note 10 5G a soli 119 euro.

Tante occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire con Sconto World, il nome della campagna, per le quali consigliamo caldamente di recarsi quanto prima sul sito ufficiale, in modo da conoscere da vicino i vari sconti.