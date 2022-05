Iliad non ferma la sua rincorsa. Nel corso di queste settimane il provider francese si è fatto riconoscere agli occhi del grande pubblico, grazie alle sue vantaggiose promozioni legate alla Fibra ottica.

I clienti che intendono sottoscrivere una promozione per la telefonia fissa potranno scegliere l’offerta Iliad Box. I clienti che attivano tale iniziativa pagheranno una quota pari a 23,90 euro al mese e riceveranno consumi senza limiti per le telefonate senza scatto alla risposta, anche all’estero, con connessione illimitata per internet con le velocità della Fibra ottica.

Iliad, la promozione con 150 Giga e la Fibra ottica

I clienti che decidono di attivare una promozione per la telefonia mobile con Iliad potranno invece scegliere la Giga 120.

Il gestore francese ha deciso di inserire ancora una volta nei suoi listini la tariffa Giga 120, la promozione che prevede consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 120 Giga per la connessione di rete, anche con le velocità del 4G. Il costo in questo caso è confermato a 9,99 euro ogni mese.

Gli abbonati che attivano una ricaricabile con il gestore francese dovranno pagare solo un costo una tantum pari a 10 euro per attivazione e ricezione della SIM.

Tutti coloro che scelgono la Giga 120 devono necessariamente effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. C’è un vantaggio ancora più importanti per chi attiva la Giga 120. In caso di attivazione della ricaricabile, il contestuale costo della Fibra ottica scende a 15,99 euro al mese.