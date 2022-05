L’operatore Eolo ha ripreso a proporre la propria offerta denominata Eolo Più ad un prezzo scontato per 12 mesi ed Amazon Prime incluso per ben 3 mesi, senza pacchetto aggiuntivo.

In questo periodo, il prezzo mensile per le nuove attivazioni di Eolo Più è stato alternato di mese in mese, passando da quello standard di 24,90 euro al mese, a quello promozionale di 19,90 euro al mese per il primo anno e successivamente a 24,90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Eolo Più ritorna con 3 mesi di Amazon Prime incluso

Oltre a una connessione internet illimitata, fornita in FTTH o FWA in base alla copertura, con Eolo Più sono incluse anche chiamate illimitate verso numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre che il modem standard EOLOrouter. Per attivare l’offerta, i nuovi clienti possono scegliere tra l’installazione standard gratuita in promozione, e l’installazione rapida opzionale garantita entro 5 giorni lavorativi a 49,90 euro una tantum.

In via opzionale, per ottenere vantaggi aggiuntivi, i clienti possono abbinare anche tre pacchetti aggiuntivi. Il primo +Intrattenimento con un indirizzo IP statico e pubblico, una configurazione dedicata allo streaming e al gaming online e il modem dedicato EOLOrouterEvo, il tutto al costo di 5 euro al mese. Il secondo pacchetto è +Studio e Lavoro con una configurazione dedicata per lavorare e studiare da casa e il modem dedicato EOLOrouterEvo, il tutto al costo di 5 euro al mese.

Infine troviamo +Sicurezza con un servizio di Parental Control e un antivirus dedicato per mantenere al sicuro i dispositivi e proteggere la rete da attacchi esterni, il tutto al costo di 3 euro al mese. Salvo eventuali proroghe o cambiamenti, Eolo Più rimane disponibile a prezzo scontato fino al 31 Maggio 2022, come indicato nei documenti di trasparenza tariffaria. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.