Coop e Ipercoop raccolgono nuove offerte inserendole all’interno di un volantino veramente incredibile, i prezzi sono ai minimi storici, e tutti gli utenti sono felicissimi di poter risparmiare al massimo.

I prezzi sono decisamente più bassi del normale, con le ultime campagna promozionali, infatti, il risparmio è pressoché assicurato per tutti, data l’ampissima disponibilità della soluzione sul territorio nazionale. Gli utenti che vorranno acquistare dal sito ufficiale, devono comunque affidarsi alla spedizione gratuita presso il domicilio, richiedibile al superamento dei 19 euro di valore dell’ordine.

Coop e Ipercoop: le offerte sono molto allettanti

Fino all’11 maggio, sia in negozio che online, è stata attivata una campagna promozionale decisamente interessante. Al suo interno si trovano innumerevoli smartphone in promozione, tra i quali spiccano Galaxy A03 a soli 149 euro, passando anche per Galaxy A53 a 449 euro, Realme C11 a 149 euro, Oppo Find X3 lite a 299 euro e Motorola Moto E40 a 139 euro. Tutti dispositivi commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale ricordiamo copre solamente i difetti di fabbrica, ed anche in versione no brand, perfetta per ricevere aggiornamenti decisamente più tempestivi.

Non mancano chiaramente riferimenti anche a prodotti di elettronica generale, come elettrodomestici o accessori per la cucina, per salire verso televisori (il modello Xiaomi da 32 pollici a soli 249 euro), oppure un notebook MediaCom Edge da 15.6 pollici a 379 euro.

Tutte le offerte, ad ogni modo, possono essere sfogliate nel dettaglio più assoluto, direttamente a questo indirizzo, in modo da conoscere da vicino i prezzi.