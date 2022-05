Il volantino Comet riparte da dove ci eravamo fermati le scorse settimane, ovvero un’ampissima selezione di prezzi bassi ed economici, a cui è possibile affidarsi, nell’ottica sempre di cercare di spendere il meno possibile.

La soluzione che troverete raccontata nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile praticamente ovunque in Italia, non sono poste differenze territoriali di alcun tipo, nè legate all’acquisto effettuato sul sito ufficiale. Dovete ricordare, infatti, che tutti i prodotti sono disponibili sull’e-commerce, con annessa la solita spedizione gratuita per la ricezione degli stessi presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Ricevete gratis i codici sconto Amazon ed anche le offerte sul vostro smartphone, solo grazie al nostro canale Telegram ufficiale.

Comet: questi sono i prezzi più bassi e pazzi del giorno

Un SottoCosto davvero incredibile attende tutti gli utenti fino all’8 maggio, le scorte, data la natura della campagna promozionale, potrebbero essere limitate, per questo si consiglia un rapido processo decisionale.

I prodotti in promozione sono ad ogni modo molteplici, spaziano da un Galaxy A53 a soli 379 euro, passando per Galaxy A52 a 229 euro, Galaxy A13 a 149 euro, Galaxy A32 5G a 229 euro, Oppo Reno 6 a 379 euro, Oppo A94 a 259 euro, Oppo A16s a 159 euro, Oppo Find X5 Lite a 499 euro e similari.

Volgendo l’attenzione verso la fascia alta della telefonia, ecco arrivare soluzioni del calibro di Galaxy S22 a soli 799 euro, come anche Oppo Find X5 Pro a 1299 euro, Oppo Find X5 a 999 euro e Find X5 Lite a 499 euro. Tutte le informazioni del caso sono comunque raccolte direttamente sul sito ufficiale.