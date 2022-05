Tempi difficili per alcuni consumatori sul territorio nazionale, un amato punto vendita di casa Carrefour, precisamente sito nel centro commerciale “Le Sorgenti” di Frosinone, chiude ufficialmente i battenti.

La nota catena, diffusa ampiamente nella penisola, continuerà ad esistere, ma il sopracitato punto vendita verrà sostituito da un altro supermercato, un IperDem. Il marchio appartiene al Gruppo Gros-Romano Supermercato, forte di un fatturato che raggiunge addirittura 1 miliardo di euro e ben 18 negozi sparsi nel Centro Italia. L’apertura dovrebbe avvenire a breve, in questo modo gli affezionati clienti, non dovranno comunque rivolgersi altrove per i propri acquisti.

Codici sconto Amazon gratis vi attendono in esclusiva sul nostro canale Telegram, collegatevi subito a questo indirizzo per risparmiare.

Carrefour: le offerte sono davvero incredibili

Indipendentemente da tale situazione, ricordiamo comunque che sul sito ufficiale di Carrefour, sono acquistabili innumerevoli smartphone a prezzi generalmente accessibili ai più.

In particolare parliamo di 329 euro per lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Galaxy A22 a 249 euro, Galaxy A02s a 159 euro, TCL 20L a 199 euro, Alcatel 1Se a 139 euro, motorola Moto E40 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 249 euro o anche Redmi Note 10S a soli 279 euro.

Interessante è la proposta relativa agli smartwatch, gli interessati potranno spendere solamente 19,90 euro per l’acquisto di un Amazfit Neo, con display da 1,2 pollici. Le promozioni del volantino Carrefour, chiaramente non terminano qui, e riescono ad estendere le proprie grinfie anche verso altre categorie merceologiche dall’elevato interesse commerciale; se volete approfondire la vicenda, potete comunque decidere di aprire il prima possibile il seguente link speciale.