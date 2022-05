Passo veramente importante per il punto vendita Bennet, sito all’interno del centro commerciale di Pradamano, nella provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia. In questi giorni è stato ufficializzato il passaggio di consegne tra la stessa società ed il gruppo IperTosano.

La cessione del supermercato è stato ufficializzata, in seguito alle trattative avviate lo scorso 12 gennaio tra i due colossi della rivendita di alimentari e beni di prima necessità. Il trasferimento comprenderà fortunatamente anche gli oltre 104 dipendenti del negozio. Il gruppo IperTosano, con sede a Verona e nato nel 1970 da un piccolo punto familiare, è diventato negli anni un riferimento nazionale, con oltre 3500 dipendenti sul territorio.

Bennet, un negozio sta per chiudere

All’interno della procedura di trasferimento, le due aziende hanno chiarito anche la posizione dei dipendenti, i quali verranno assunti con il medesimo contratto da IperTosano, senza soluzione di contuinità. In altre parole, tutte le spettanze, come ferie, permessi, TFR e mensilità aggiuntive, saranno mantenute e continueranno ad accumularsi nei mesi successivi.

La certezza assoluta non è possibile averla, lo riferisce lo stesso segretario di Fisascat Cisl Fvg, Diego Marini, affermando che “tutti i lavoratori dovrebbero passare sotto la nuova proprietà, le perdite di lavoro non ci dovrebbero essere”. Una rassicurazione importante per coloro che possono mantenere la propria famiglia con il solo stipendio assicurato dall’azienda; i passaggi societari sono sempre al limiti, ma in questo caso sembra davvero essere andato tutto per il verso giusto.