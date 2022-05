Unieuro mette un freno all’incredibile crescita delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra ammettere assolutamente repliche.

Il volantino ripercorre esattamente le linee guida delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che è in grado di promettere l’acquisto di nuovi prodotti affidandosi al sito ufficiale (con annessa la spedizione gratuita al superamento dei 49 euro di spesa), oppure recandosi in ogni singolo negozio in Italia. Coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno inoltre richiedere la rateizzazione senza interessi.

Unieuro: questi sono gli sconti da non perdere

Le offerte lanciate dal volantino Unieuro possono davvero far sognare gli utenti, e permettere loro di raggiungere un livello di risparmio quasi impareggiabile. Il focus dell’azienda è mirato verso il mondo Samsung, con la presenza dei cosiddetti Samsung Dream Days.

Questi prima di tutto permettono agli utenti di ricevere uno sconto fisso del 18,04% sul prezzo di listino del prodotto selezionato, indipendentemente dalla categoria merceologica, basta che sia marchiato Samsung. In aggiunta, coloro che sceglieranno un elettrodomestico o un condizionatore, lo vedranno raddoppiare a tutti gli effetti, raggiungendo il 36,08% del listino.

Da notare che parliamo a tutti gli effetti di uno sconto immediato applicato sullo scontrino, non si tratta di un buono o di un rimborso postumo, ma di una soluzione applicata nello stesso istante di acquisto e disponibile, come anticipato, in tutti i negozi dislocati sul territorio.