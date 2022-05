Da Trony sono oggi disponibili gli sconti più pazzi dell’anno, alcuni dei migliori prezzi effettivamente in circolazione, con i quali riuscire ad avere la meglio sulle dirette concorrenti, e permettendo ai consumatori di risparmiare al massimo.

Il volantino riparte da dove si era fermato le scorse settimane, ovvero la disponibilità sul territorio nazionale. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti sono completabili ad occhi chiusi in ogni negozio, senza differenze relativi ai soci o altro tipo di limitazioni.

Trony: le offerte sono da capogiro

Spendere poco è davvero possibile anche con trony, all’interno dell’ultimo volantino si possono scovare incredibili occasioni e prezzi da non perdere, grazie ai quali avere la certezza di accedere ad ottimi prodotti, senza spendere troppo.

Il modello più interessante dell’intero volantino, è forse l’Apple iPhone 12, un dispositivo in commercio da poco più di un anno, ma comunque impreziosito da specifiche tecniche di alto livello, ed un prezzo finalmente non superiore ai 649 euro.

Coloro che invece vorranno accedere al mondo Android, cercando di spendere sempre poco, potranno rientrare nei 499 euro del Galaxy S21 FE, oppure optando per uno a scelta tra Galaxy A52 e A52s, TCL 20+ e TCL20 Se, per finire con Realme C11 o Motorola Moto G31.

Tutti i prodotti, come anticipato del resto, sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, ovvero sono no brand e presentano garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi. Per i dettagli, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale.