Una possibilità di risparmio mensile è disponibile per i clienti di TIM. Dopo una lunga stagione di rimodulazioni unilaterali, rimodulazioni che non hanno esentato nemmeno il gestore italiano, gli abbonati hanno ora la possibilità di risparmiare qualcosa sui loro costi mensili.

TIM, la possibilità di risparmiare sino a 2 euro

La possibilità di risparmio per i clienti di TIM nasce dal servizio Sempre Connesso. Se sino a qualche settimana fa il servizio Sempre Connesso era obbligatorio per tutti gli utenti che avevano un piano ricaricabile con fatturazione via credito residuo, oggi gli abbonati possono eliminare questa funzione. La possibile eliminazione del servizio Sempre Connesso porta ad un risparmio pari a 2 euro ogni trenta giorni.

Per Sempre Connesso gli utenti hanno sempre a loro disposizione un ticket con soglie di consumo illimitate per le chiamate, gli SMS e la navigazione di rete in internet. Il pacchetto sarà disponibile per un giorno, al costo di 0,90 euro. Il traffico sarà attivato in caso di mancato credito residuo per procedere al rinnovo della ricaricabile. Possibile anche il rinnovo per un secondo giorno. Il traffico sarà invece bloccato al terzo giorno dal rinnovo mancato della promozione.

Per il computo totale dei due giorni, il costo di Sempre Connesso sarà di 1,80 euro. Su tali prospettive, la possibile disattivazione di questa funzione, potrebbe portare ad un risparmio, arrotondato per eccesso, pari a 2 euro al mese. I clienti possono scegliere la disattivazione del servizio Sempre Connesso comunicando con il servizio assistenza di TIM sui canali online o via call center.