Anche per il mese di Maggio 2022, l’operatore virtuale Spusu sta continuando a proporre la sua offerta a 5,98 euro al mese, denominata Spusu 50.

Nel dettaglio, la nuova data di scadenza è stata fissata per il 31 Maggio 2022, salvo ulteriori cambiamenti. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

Spusu proroga alcune sue offerte anche per maggio 2022

A tutti coloro che sottoscrivono Spusu 50, ogni mese vengono messi a disposizione 50 Giga di traffico internet mobile, 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri nazionali, il tutto al costo di 5,98 euro al mese. Per quanto concerne il traffico dati, si specifica che Spusu consente di navigare su rete WindTre fino in 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Per i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero telefonico, l’attivazione di Spusu 50 può essere effettuata direttamente online nel sito ufficiale dell’operatore. Al momento dell’ordine, il cliente può scegliere se acquistare la SIM standard o la eSIM, quest’ultima utilizzabile solo su smartphone compatibili. Inoltre, è possibile scegliere tra il rinnovo automatico, su carta di credito, conto corrente o PayPal, e le ricariche manuali.

A prescindere dal formato scelto, il prezzo della SIM è sempre pari a 9,90 euro, con spedizione a domicilio inclusa. Si evidenzia inoltre che non è previsto alcun costo di attivazione. Le offerte Spusu includono il cosiddetto meccanismo di Riserva Dati, valido per accumulare Giga aggiuntivi da utilizzare a partire dal mese successivo, quando il traffico dati mensile della propria offerta viene esaurito. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.