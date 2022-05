Presto potrebbe debuttare un nuovo smartphone POCO: si tratta dell’M4 5G. L’ufficialità, in tal senso, ancora non è arrivata, tuttavia, negli scorsi giorni, sono trapelate alcune immagini che indicano qualche specifica tecnica.

Come spesso accade, queste sono solamente le prime indiscrezioni, non possiamo quindi assicurare che le specifiche che andremo ad elencarvi saranno quelle definitive.

Poco M4 5G: ecco alcune specifiche tecniche

Si parte dal display da 6,5″, LCD con un refresh rate di 90 Hz. Il processore, invece, dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 700. Lato fotocamera, i sensori saranno due: quello principale da 50 MP ed uno per le macro da 2 MP (frontale da 8 Mp). Per tenere basso il prezzo, Poco ha fatto una scelta a dire il vero piuttosto inconsueta: invece di abbondare con le fotocamere, che in questo segmento non possono giocoforza essere particolarmente performanti, Poco ne ha sistemate “appena” due sul retro così da concentrare gli sforzi sul resto della scheda tecnica.

Inoltre, il dispositivo, dal peso di 200 grammi, dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh con probabile supporto rapido. Tra l’altro, non dovrebbe mancare la certificazione IP52. Per quanto riguarda l’uscita e l’eventuale prezzo, infine, nessuna novità. Tuttavia, per l’annuncio ufficiale potrebbe non mancare molto.

È stato ufficializzato in India dove arriverà il 5 maggio in tre colorazioni, Cool Blue, Power Black e Poco Yellow, al prezzo equivalente di circa 160 euro per la configurazione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage e di 185 euro per la 6+128 GB. Non ci resta che attendere ancora un paio di giorni per scoprire maggiori dettagli.