Il popolare servizio di streaming Disney+ aggiunge dozzine di nuovi film e serie ogni mese. Diamo quindi un’occhiata a ogni nuovo titolo in arrivo su Disney+ a maggio 2022.

La maggior parte di questi nuovi film e programmi sono inclusi in un abbonamento Disney+, sebbene alcuni titoli Premium Access siano disponibili a un costo aggiuntivo una tantum. Spesso questo vale per i nuovi titoli che escono contemporaneamente nelle sale cinematografiche.

Ecco alcuni dei migliori nuovi film, programmi e serie in arrivo sul servizio di streaming a maggio, nonché l’elenco completo dei titoli (con date di uscita in programma) in arrivo su Disney+ a maggio 2022:

Obi-Wan Kenobi

Il Maestro Jedi è tornato. Ewan McGregor ritorna nei panni di Obi-Wan Kenobi in questa serie limitata, che riprende 10 anni dopo gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith del 2005. Hayden Christensen riprenderà anche il ruolo di Darth Vader.

The Quest

È un reality show di sopravvivenza, in stile Il Signore degli Anelli. In The Quest, otto adolescenti nella vita reale si immergeranno nel mondo immaginario di Everealm e lavoreranno per salvare il loro regno in uno scenario fantasy epico.

Cenerentolo

In questa svolta moderna sulla storia di Cenerentola, El è un ragazzo di scorta in un negozio di scarpe da ginnastica nel Queens che sogna di diventare un designer di scarpe da ginnastica. Nasconde le sue aspirazioni al patrigno e ai due fratellastri scortesi, ma il suo destino prende una svolta quando incontra lo spirito libero Kira King, la figlia di un magnate delle scarpe da ginnastica.

Programma Disney+ (maggio 2022)

Mercoledì 4 maggio

Vita sotto zero (S18);

Disney Gallery: Il libro di Boba Fett – Premiere;

Moon Knight – Finale – Episodio 6;

Mercoledì 11 maggio

Proprio come me (S1, S2);

Mira, Royal Detective (S2, 10 episodi);

Qualcosa mi ha morso! (S1);

The Chicken Squad (S1, 5 episodi);

Il mago delle zampe (S2);

Marvel Studios: Assembled – The Making of Moon Knight – Premiere;

La ricerca – Premiere;

Venerdì 13 maggio

Sneakerella – Premiere;

Mercoledì 18 maggio

Alice’s Wonderland Bakery (S1, 5 episodi);

I Cavalieri Di Castelcorvo (S1);

I segreti dello zoo (S5);

Venerdì 20 maggio

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers – Premiere;

Venerdì 27 maggio

Cattivi ragazzi;

D. Wade: La vita inaspettata;

Il viaggio cosmico di Hubble;

Missione Plutone;

Obi-Wan Kenobi – Premiere di 2 episodi – Parte I e II;

Diamo da mangiare alle persone – Premiere;