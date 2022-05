Netflix ha da poco reso ufficiali i suoi dati per il 2022. La piattaforma streaming deve affrontare in questa prima parte dell’anno un importante calo dei suoi clienti. L’addio del servizio in Russia, insieme ad altri fattori, ha portato ben 200mila utenti in meno tra le fila del servizio per lo streaming di film e serie tv.

Tra le cause che hanno inciso senza dubbio sul calo degli utenti vi è anche l’aumento sui prezzi previsto da Netflix nel corso dell’inverno.

Netflix aumenta i prezzi: queste le nuove tariffe

Gli utenti di Netflix hanno da poco ricevuto una rimodulazione sui costi, una rimodulazione che certamente non è passata inosservata. Il gruppo commerciale della piattaforma ha infatti modificato i prezzi per due dei tre piani di visione.

Una prima modifica è quella inerente al ticket Premium. Gli abbonati con questo pacchetto si troveranno ora a pagare 18,99 euro ogni trenta giorni. Rispetto allo scorso anno è quindi previsto un aumento pari a 2 euro al mese. I clienti, tra i servizi, avranno sempre la possibilità di condividere gli eventi con un massimo di quattro schermi in contemporanea e la tecnologia del 4K UHD.

La seconda rimodulazione prevista da Netflix ha invece colpito i clienti con il ticket Standard. In questo caso gli abbonati si troveranno ora a pagare 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Per gli utenti disponibile sempre la condivisione su un massimo di due schermi e la tecnologia del Full HD.

Tutte le rimodulazioni previste in casa Netflix interessano non solo i vecchi clienti, ma anche i nuovi abbonati.