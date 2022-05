I prezzi da MediaWorld sono letteralmente in caduta libera su tantissimi prodotti, tutti gli utenti sono felici di avere la possibilità di accedere ai migliori dispositivi in commercio, riuscendo a spendere sempre meno.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Mediaworld, possono essere tranquillamente completati in ogni negozio sul territorio nazionale, ma anche direttamente affidandosi al sito ufficiale dell’azienda stessa. Dovete sapere, infatti, che i prezzi non cambiano, anche se potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione.

MediaWorld: che occasioni e che prezzi da non credere

Gli sconti pensati da Mediaworld cercano di accontentare tutti gli utenti, ponendo l’accento su un numero sempre crescente di prodotti in promozione. Tra questi spicca chiaramente l’ottimo Apple iPhone 13, un modello davvero recentissimo, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 826 euro, ed una forte riduzione sul prezzo originario di listino.

Tutti gli altri utenti, che invece vorranno acquistare un prodotto con sistema operativo Android, potranno decidere di buttarsi a capofitto su Xiaomi 11 Lite, Redmi 9C, Redmi Note 10 Pro, Galaxy A22 o anche Redmi Note 11. Indipendentemente dal dispositivo che verrà scelto, ricordiamo che tutti i prodotti saranno consegnati con la solita garanzia di 24 mesi, nonché comunque acquistabili nella loro variante completamente sbrandizzata, che prevede la possibilità di ricevere rapidamente tutti gli aggiornamenti del sistema.

Il volantino, lo ricordiamo, è attivo sia online che in negozio, nel caso in cui vogliate approfondire tutte le offerte, potete decidere di recarvi sull’e-commerce aziendale.