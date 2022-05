Iliad prosegue il suo cammino nella telefonia italiana e lancia una serie di importanti iniziative a favore del pubblico, sia per il nuovo campo della Fibra ottica e della telefonia fissa, sia per la classica telefonia mobile. Nel mese di maggio, la promozione migliore per gli utenti del gestore francese è la Giga 120.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Gli abbonati che andranno ad attivare questa tariffa riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo è confermato in 9,99 euro al mese. La sorpresa maggiore di questa ricaricabile resta la tecnologia 5G, garantita da Iliad completamente a titolo gratuito.

Il gestore francese ha previsto importanti e massicci investimenti sul fronte del 5G in Italia nei prossimi mesi. Per il 2022, l’obiettivo è quello di estendere le reti di nuova generazione in un ampio numero di città sul territorio italiano.

Gli investimenti sempre più massicci sul fronte del 5G porteranno però ad alcune conseguenze. Come altri gestori, TIM e Vodafone in primis, anche Iliad potrebbe presto dare luogo ad un suo processo di dismissione legato alle linee 3G.

In controtendenza rispetto a quelle che sono le operazioni di TIM e Vodafone, operazioni che già prevedono un progressivo abbandono del 5G, i tempi di Iliad dovrebbero essere leggermente più lunghi. Il gestore francese, infatti, andrà sì ad eliminare le sue reti internet di vecchia generazione ma solo quando sarà raggiunta la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.