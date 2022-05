In seguito al lancio del nuovo MatePad nel mercato italiano, il colosso cinese Huawei, che non ha nessuna intenzione di abbandonare il segmento tablet, presenta il nuovo MatePad SE 10.1 in Cina.

Si tratta di una tablet di gamma media, andiamo a vedere le sue specifiche complete.

Huawei ha presentato il nuovo MatePad SE 10.1

Il nuovo tablet dispone di uno schermo da 10.1 pollici LCD con 16.7 milioni di colori e 70% Color Saturation (NTSC), processore Octa Core Huawei Kirin 710A 4G con GPU Mali G51, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage espandibile fino al 512 GB tramite MicroSD. Il sistema operativo non poteva essere che HarmonyOS 2.

Sul retro troviamo una fotocamera posteriore da 5 megapixel mentre sul lato anteriore è stato posto un sensore da 2 megapixel. Sul lato connettività non mancheranno : 4G, 3G, 2G, Dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.1, USB Type-C support. Sono stati disposti speaker a due canali, Harman Kardan, batteria da 5.100 mAh e colorazione Dark Blue.

Il nuovo Huawei MatePad SE 10.1 arriva a un prezzo di circa 190 euro per la variante solo Wi-Fi, e a un prezzo di circa 220 euro per quella LTE. Il dispositivo è stato annunciato esclusivamente per il mercato cinese, torneremo ad aggiornarvi nel caso la commercializzazione verrà estesa anche a livello internazionale.