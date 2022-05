Il mese di maggio 2022 è iniziato e l’operatore virtuale ho.Mobile ha aggiornato il premio in palio della propria iniziativa ho più Passi che Giga.

Per vincere il premio del mese, come in precedenza, i clienti ho. Mobile devono vincere la sfida proposta dall’operatore, ovvero raggiungere un numero di GigaPassi maggiore rispetto ai Giga di traffico dati consumati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile aggiorna la propria iniziativa ho più Passi che Giga

Come ormai dovreste sapere ciascun GigaPasso equivale a 10 mila passi effettuati dal cliente. Una volta conclusa la sfida, se il numero di GigaPassi risulta più alto rispetto a quello dei Giga consumati nel corso del mese, il partecipante vince la sfida e ottiene il diritto a riscattare il premio.

Si tratta di una sfida gratuita e facoltativa, volta a incentivare lo svolgimento di attività fisica e il consumo responsabile del traffico dati. Per partecipare e provare a vincere, i clienti dell’operatore devono aver rinnovato la loro offerta ho. Mobile negli ultimi 30 giorni.

Attraverso l’iniziativa ho. Più Passi che Giga, disponibile sull’app ufficiale ho. Mobile, il secondo brand di Vodafone mette in palio un premio per ogni mese solare. Dopo aver proposto uno sconto Adidas ad Aprile 2022, adesso l’operatore mette in palio uno sconto dal 20% al 40% sui prodotti Fitbit selezionati sul sito di Athena. Per partecipare alla sfida è necessario scaricare l’app ufficiale dell’operatore, accedere alla sezione dedicata e accettare le Condizioni di servizio e dell’informativa di privacy.