Expert chiude una delle più interessanti, ed importanti, campagne promozionali dell’ultimo periodo, offrendo al consumatore finale una soluzione decisamente appagante sotto vari punti di vista, a partire dal prezzo finale dei prodotti stessi.

Il risparmio è assoluto su un numero sempre crescente di modelli di tecnologia, siano essi legati agli smartphone, che all’elettronica generale. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di expert, potranno comunque essere completati ovunque in Italia, non sono state poste limitazioni o vincoli di alcun tipo.

Expert: le offerte sono tra le migliori di sempre

Le offerte last minute di Expert sono davvero assurde, gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con alcune ottime occasioni, e con prezzi decisamente più bassi del previsto, anche se sempre legati alla fascia intermedia.

Il modello più interessante della selezione, è indubbiamente l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE. Questi è in commercio da poco più di un anno, ed è caratterizzato dalle medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con la differenza relativa al processore, in questo caso un Qualcomm Snapdragon. Il prezzo finale di vendita corrisponde a soli 399 euro, una cifra irrisoria per la sua qualità generale.

Coloro che invece vorranno restare in casa Samsung, ma allo stesso tempo risparmiare ingenti quantitativi di denaro, ecco allora che potranno fare affidamento su Galaxy A52s, Galaxy A12 e Galaxy A13, con prezzi che non supereranno mai i 319 euro. Tutte le altre offerte sono raccolte online sul sito.