Le offerte che Esselunga ha effettivamente deciso di attivare nel periodo corrente, possono davvero avvicinare moltissimo gli utenti ai vari punti vendita in Italia, in quanto la validità della campagna è fissata proprio presso gli stessi.

Dovete sapere, se allettati dagli ottimi sconti, che i prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale, ma solamente nei negozi fisici, senza però presentare differenze territoriali o di sorta. Le scorte sono disponibili per tutti, di conseguenza dovreste trovare validità anche in prossimità della data di scadenza effettiva.

Esselunga: prezzi sempre più bassi per tutti gli utenti

Gli sconti attivati da esselunga possono fa davvero sognare tantissimi consumatori, i nuovi prezzi sono bassi ed economici, e non solo legati ai beni di prima necessità, o di consumo.

La tecnologia è direttamente coinvolta nella campagna, con la possibilità di mettere le mani sullo Xiaomi Redmi Note 11, un prodotto di recentissima commercializzazione, il cui prezzo finale attuale, considerata la variante con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, si aggira attorno ai 189 euro.

Il prodotto è caratterizzato da alcune specifiche tecniche di tutto rispetto, infatti dispone di un ampio display AMOLED da 6,43 pollici di diagonale, affiancato da processore octa-core ed un comparto fotografico invidiabile, capitanato dal sensore principale da ben 50 megapixel.

L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato in esclusiva nei singoli negozi sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda.