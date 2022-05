Conad e Carrefour chiudono i negozi: addio ai noti supermercati italiani

Il periodo che stiamo vivendo in Italia non è di certo favorevole allo sviluppo delle aziende, anche se esistono dei marchi che non passeranno mai. Tra questi ci sono quelli dei principali supermercati italiani, i quali svolgono il ruolo di leader assoluti da diversi anni a questa parte.

Ci sono infatti i nomi che definire altisonanti sarebbe poco, come quello di Conad o magari di Carrefour. Secondo quanto riportato, alcuni negozi di queste due catene dovrebbero chiudere a breve. Esatto, si tratta solo di alcuni Store e non del marchio, il quale in entrambi i casi gode di ottima salute.

Conad e Carrefour: ecco quali sono i negozi che chiuderanno a breve in Italia

Per quanto riguarda Conad, ci sarà una chiusura eccellente, la quale sarà disposta per il punto vendita sito a Cognento, frazione della città di Modena.

Sorgerà al suo posto un outlet del gruppo Verdissima, il quale prende il nome di Intima Moda. Stiamo parlando di una realtà che va avanti dal 1972.

Per quanto riguarda invece Carrefour, già lo scorso 27 marzo è arrivata la chiusura all’interno del negozio del centro commerciale Le Sorgenti di Frosinone. Qui ora sorge IperDem, marchio del Gruppo Gros.

Questo è il comunicato ufficiale sul sito di Carrefour:

“Giovani e Ambiziosi, ci piace definirci così. […] L’esperienza di questi primi 14 anni ha fatto il resto: ci ha insegnato che sono i dettagli a fare la differenza, che è la qualità dei nostri prodotti a renderci riconoscibili e che fare acquisti nei nostri supermercati deve essere per i nostri clienti un piacere. Ecco perché dagli arredi alla disposizione, dall’ampia selezione di prodotti freschi e non sino alle eccellenze più ricercate, estetica e tecnologia sono stati, negli anni, il fulcro della nostra continua ricerca, crescita e innovazione”.