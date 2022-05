Comet mette il bastone tra le ruote ad Unieuro, proponendosi come più valida alternativa all’azienda, nel momento in cui l’utente decide comunque di avvicinarsi al mondo dell’elettronica, nell’idea sempre di risparmiare il più possibile.

Il volantino che troverete descritto nel nostro articolo, ricordiamo essere comunque disponibile in esclusiva nei negozi e sul sito ufficiale, in modo da essere sicuri di avere la possibilità di accedervi, ed allo stesso tempo di ricevere la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi di sorta.

Comet: sconti e prezzi da non perdere, ecco la lista

Occasioni da non perdere sono nascoste all’interno dell’ottimo volantino Comet, che ha visto la luce nel corso delle ultime giornate. Sfogliandone le pagine, notiamo prima di tutto la presenza dell’ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone di qualità superiore, ma in vendita da poco più di un anno, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 699 euro (la variante è da 128GB di memoria interna).

Non mancano chiaramente anche riferimenti ad Android, e sopratutto a prodotti decisamente più economici. Tra questi annoveriamo una serie di modelli da meno di 239 euro, tra i quali spiccano Vivo Y72, TCL 20R, TCL 20L+, Redmi Note 11 Pro e Realme 8. Tutti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, in questo modo sarà possibile avere aggiornamenti più tempestivi e la copertura di ogni eventuale difetto di fabbrica. Gli acquisti, come anticipato, saranno effettuabili sia online che in negozio.