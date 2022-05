Ancora una volta i clienti che hanno un conto operativo presso le principali banche della nostra nazione devono tenere gli occhi ben aperti rispetto a quelle che potrebbero essere le truffe del web. Tanti correntisti nel corso delle precedenti settimane hanno perso i loro risparmi o hanno avuto importanti difficoltà per la sicurezza online.

Banche, le truffe dei cybercriminali in rete

Le truffe messe in atto dai cybercriminali oramai si basano su un metodo ben consolidato. I clienti delle principali banche ritrovano sulla loro casella mail o sui loro SMS una serie di messaggi che annunciano l’accredito di somme ingenti (anche superiori ai 1000 euro) su carta di debito o carta di credito.

Questi messaggi hanno una caratteristica comune, ossia la presenza di un link in allegato a mail ed SMS. Con la scusa dell’accredito, i malintenzionati desiderano attivare gli utenti proprio sul link presente nei messaggi mail o SMS.

Come naturale, ci sono una serie di rischi per coloro che cadono nella trappola e che cliccano su questi link. Gli utenti, infatti, si potrebbero trovare a condividere le loro informazioni riservate con una serie di sconosciuti e malintenzionati. I pericoli, in questo caso, sono legati a furti d’identità e per la creazione di profili fake sul web.

Gli utenti devono inoltre fare attenzione anche ai risparmi. Nel caso i malintenzionati dovessero entrare in possesso delle credenziali di home banking, il rischio di perdere i proprio risparmi online sarebbe molto più che elevato. Gli hacker potrebbero rubare ingenti somme di denaro in pochi minuti.