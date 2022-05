Nel corso di queste settimane gli aumenti di prezzo nei vari settori dell’economia l’hanno attirato l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica. Gli aumenti sui costi riguardano anche il campo della telefonia. Ad esempio, i clienti di Vodafone da qualche settimana a questa parte si troveranno a pagare qualcosa in più ogni mese. I ritocchi sui prezzi riguardano in particolare modo l’offerta Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

La Special 50 Giga è tra le principali tariffe di Vodafone per la portabilità da altro provider. Gli abbonati che hanno attivato in passato questa tariffa si troveranno a pagare sino a 2 euro al mese in più per il rinnovo. Il costo della tariffa sale ora a 9,99 euro in caso di precedente prezzo pari a 7,99 euro. Il prezzo è invece di 8,99 euro per coloro che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

I ritocchi sui prezzi della Special 50 Giga non intaccano però le soglie di consumo. I clienti di Vodafone in questa circostanza potranno sempre beneficiare di consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet.

Le tariffe rimodulate per la Special 50 Giga di Vodafone riguardano soltanto i vecchi abbonati. Tutti i nuovi abbonati che scelgono questa ricaricabile invece avranno anche la garanzia di un costo bloccato nei primi sei mesi. Per tutti coloro che attivano ex novo promozioni low cost, non ci saranno rimodulazione né per i prezzi né per le soglie di consumo nel semestre successivo all’attivazione della scheda SIM.