L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata BTL a meno di 5 euro al mese. Questa offerta sarà disponibile per tutto il mese di maggio 2022.

In precedenza questa offerta sarebbe dovuta scadere lo scorso 20 aprile 2022, successivamente è stata prorogata fino al 2 maggio e da poco fino al 31 maggio 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile proroga la Very BTL a meno di 5 euro al mese

Very 4,99 BTL prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 4,99 euro al mese.

Vi ricordo che fino al prossimo 9 maggio 2022 per tutte le offerte Very Mobile attivate sia nei negozi che online è possibile ottenere il doppio dei Giga per un mese, senza costi aggiuntivi. Grazie a questa promozione, denominata Giga X2, per il primo mese di Very 4,99 vengono offerti 60 Giga di traffico dati. Al termine del mese di validità, il raddoppio si disattiva in automatico. In questo modo, l’offerta tariffaria tornerà ad offrire il suo traffico dati standard.

Secondo la lista pubblicata sul sito ufficiale Very 4,99 è attivabile per i nuovi clienti Very che provengono da iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel e moltissimi altri. Per tutte le offerte in portabilità proposte da Very Mobile, il costo di attivazione è gratuito.