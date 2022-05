Un elenco di offerte Unieuro davvero interessanti è stato lanciato in questi giorni, ed incluso direttamente all’interno di un volantino pieno zeppo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

L’unico modo per avere la certezza di godere delle medesime riduzioni, consiste nel recarsi personalmente presso i vari negozi, oppure di collegarsi al sito ufficiale. Quest’ultimo promette la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Unieuro, le offerte vi faranno letteralmente impazzire

I prezzi da Unieuro hanno lentamente raggiunto livelli assolutamente imprevisti, poichè a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano pronti a spendere poco o niente, anche sull’acquisto di un prodotto marchiato Samsung.

La campagna promozionale Samsung Dream Days è stata prorogata ancora di qualche giorno, e di conseguenza tutti coloro che acquisteranno un prodotto del brand, avranno la possibilità di ricevere uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo originario di listino. La riduzione verrà effettivamente raddoppiata, nel caso in cui si dovesse scegliere un modello appartenente alle categorie elettrodomestici o condizionatori.

La riduzione, ci teniamo a ricordarlo, sarà immediata, ovvero non corrisponderà ad un buono da utilizzare in un secondo momento, o comunque ad un rimborso, ma corrisponderà a tutti gli effetti ad uno sconto effettivo applicato direttamente sullo scontrino. Per ogni altra parole in merito al volantino di Unieuro, non dovete fare altro che correre sul sito ufficiale, e recarvi nella sezione apposita.