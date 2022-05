Le offerte che Trony ha deciso effettivamente di racchiudere all’interno dell’ottima campagna promozionale, possono far sognare ad occhi aperti gli utenti che vogliono spendere sempre meno sui propri acquisti.

La soluzione che vi raccontiamo, presenta un aspetto sicuramente positivo, ovvero è ampiamente disponibile sul territorio nazionale, senza differenze o vincoli territoriali di alcun tipo. Gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, senza costi aggiuntivi; i prodotti sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Trony: questi sono gli sconti più pazzi dell’anno

Che offerte assurde vi aspettano da Trony, in questi giorni infatti gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio per acquistare uno dei modelli più richiesti e desiderati in assoluto, almeno nel corso del 2021. Stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 12, oggi effettivamente disponibile a soli 649 euro, con il quale è comunque possibile pensare di godere di ottime prestazioni generali, dover rinunciare ad alcunchè.

L’alternativa più valida, legata invece al mondo Android, è rappresentata dal Samsung Galaxy S21 FE, un prodotto da soli 499 euro, ma con il quale si può fare praticamente tutto, senza rinunce, nemmeno da un punto di vista fotografico.

Le offerte non terminano qui, scoprendo le relative pagine del volantino, veniamo a conoscenza anche di Galaxy A52, Galaxy A52s, Realme C11, Motorola Moto G31, TCL 20+ e TCL 20 SE, per finire con Galaxy A52. I dettagli, e tutti gli sconti, sono invece raccolti direttamente sul sito ufficiale.