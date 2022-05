L’operatore Tim Italia ha rilanciato la promozione con la quale si possono ricevere 100 GB di traffico internet in omaggio attivando la Ricarica Automatica, come era già accaduto qualche mese fa.

Insomma, dopo che nei giorni scorsi vi avevamo parlato di Tim per la sanzione dell’AGCOM, per le ennesime rimodulazioni e per il rinnovamento del listino delle offerte telefoniche, vediamo adesso questa promozione in arrivo.

Tim regala 100 GB con Ricarica Automatica

La promozione in argomento non è affatto nuova, anzi Tim la ripropone con una certa regolarità da mesi, o per meglio dire anni. Partiamo dalle informazioni riguardanti la disponibilità della stessa: la promozione correlata al servizio TIM Ricarica Automatica non è attualmente disponibile, ma lo sarà soltanto nelle giornate del 2, 3 e 4 maggio 2022.

Il contenuto della promozione è presto detto: tutti i clienti TIM che entro le date indicate decideranno di attivare il servizio di Ricarica Automatica, otterranno ben 100 GB di traffico dati al mese per un periodo di 3 mesi, per un totale di 300 GB. Vi ricordo che il servizio non prevede costi e consente di ricaricare la SIM con addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata senza intervento del cliente, col vantaggio di non trovarsi mai senza il credito necessario al momento del rinnovo mensile dell’offerta.

Il servizio TIM Ricarica Automatica è attivabile in negozio, oppure in autonomia tramite l’applicazione MyTIM e il sito ufficiale dell’operatore. Ricarica Automatica prevede che le ricariche vengano erogate in modo automatico, dunque senza intervento diretto del cliente.