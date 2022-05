Oltre alla Gold Pro, gli abbonati di TIM potranno anche scegliere una tariffa alternativa come la Steel Pro. I clienti avranno consumi illimitati per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della oprar rubrica ed anche 50 Giga per la connessione di rete. Il costo della promozione è di 6 ,99 euro al mese.

Come per le altre ricaricabili messe in campo da TIM, anche in questa circostanza, gli utenti di TIM dovranno ottemperare ad una serie di condizioni. Per l’attivazione e la ricezione della SIM, i clienti dovranno aggiungere una spesa una tantum di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta sarà altresì necessaria la portabilità di WindTre, Vodafone, Iliad e altri provider virtuali. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.

I clienti interessati a questa ricaricabile possono rivolgersi presso uno degli punti vendita ufficiali del provider sul territorio italiano.