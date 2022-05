Uno dei maggiori pericoli che ogni giorno cerca di colpire la community android è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile nel tentativo ovviamente di sottrarre loro dati sensibili come codici di sicurezza bancari o password per l’accesso alle piattaforme ufficiali.

Per diffondersi questi software dannosi sfruttano come vettori delle applicazioni camuffate inizialmente come legittime, ma che una volta installate assumono completamente il controllo del dispositivo su cui vengono eseguite, dettaglio che gli consente poi di avviare connessioni remote per poter inviare tutta la refurtiva a chi sta dietro l’attacco, che potrà comodamente esaminarla da casa senza troppi problemi.

Onde evitare di incappare in questo tipo di pericoli, l’idea migliore è quella di scaricare app solo da fonti certificate come il Play Store.

App dannose in grado di rubare le vostre password