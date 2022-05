Netflix ha deciso di comunicare ufficialmente i dati del primo trimestre di questo 2022, e non sono per niente buoni. È ormai noto a tutti che il gigante dello streaming abbia perso tantissimi utenti, con la guerra in Ucraina che ha contribuito in senso negativo dato che né gli ucraini né i russi hanno accesso alla piattaforma.

Inoltre, anche l’aumento di prezzi non è stato molto gradito agli utenti della piattaforma. Tuttavia, i dirigenti di Netflix stanno pensando a delle mosse per cercare non solo di limitare i danni ma anche di risalire da questa brutta situazione.

Netflix: cambiamenti epocali sulla piattaforma di streaming

1) Addio account condivisi

La prima decisione che ha pensato di prendere in considerazione Netflix è quella dell’abolizione account condivisi, essendo che questo escamotage preso in considerazione da tantissimi utenti non ha fatto altro che creare ancora più problemi all’azienda.

Di fatto, tra i 222 milioni di utenti, dai 30 ai 40 milioni hanno un account condiviso. Quindi, è lecito aspettarsi che la politica del colosso dello streaming sarà decisamente più restrittiva rispetto a coloro che volevano risparmiare condividendo la password.

2) Taglio dei costi

Al secondo posto mettiamo il taglio dei costi, che si traduce in taglio di produzioni originali. Infatti, Netflix è famosa anche per questo, le sue produzioni originali sempre all’avanguardia. Tuttavia, in questi anni ci sono stati dei grandi flop che hanno fatto perdere soldi all’azienda e che quindi verranno tolti dalla circolazione. Alcune già cancellate e altre non disponibili in Italia:

Atypical

#BlackAF

Bonding

Cursed

Country Comfort!

Dad Stop Embarrassing Me!

Dead to Me

Dear White People

Derry Girls

Emily’s Wonder Lab

F is for Family

Feel Good

Gli irregolari di Baker Street

Grace and Frankie

Grand Army

Hit & Run

Hoops

Iglesias

Jupiter’s Legacy

Kim’s Convenience

La Révolution

Lost in Space

Manifest

Monarca

On My Block

Ozark

Peaky Blinders

Pretty Smart

The Crew

The Crown

The Duchess

The Kominsky Method

3) Netflix Videogames

Terza e ultima mossa da tenere in considerazione è quella che riguarda l’avvicinamento ai videogiochi di Netflix. Pare che allo stato attuale i videogiochi disponibili siano in tutto 17, ma a breve ne arriveranno altri 33 per un totale di 50 videogiochi, come dichiarato dal Washington Post.

Non parliamo di un vero e proprio servizio di gaming in streaming, come può essere GeForce Now o Google Stadia, ma dei veri e propri videogiochi per smartphone che dovranno essere scaricati e installati dall’utente. Nell’app di Netflix ci sarà un collegamento ai giochi disponibili.