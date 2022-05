Il futuro di Internet è il Metaverso, che altro non è che un insieme di esperienze, luoghi e risorse virtuali a cui tutti possono accedere per vivere situazioni e muoversi in ambienti “non fisici” ma non per questo “meno reali”. Continua a leggere per scoprire come entrare nel Metaverso.

Se hai mai giocato a videogames come “Fornite” o “The Sims”, giusto per citarne alcuni, saprai bene di aver già sperimentato la creazione di mondi virtuali, così come tutte le eventuali esperienze a cui hai preso parte attraverso un tuo avatar. Il Metaverso, infatti, non è un concetto così nuovo. il fatto che se ne stia parlando così tanto in questo periodo, è perché Mark Zuckerberg con l’annuncio di Meta, ha puntato i riflettori su una “realtà” a cui oggi tutti vogliono prendere parte.

Imprenditori, celebrità, investitori, dirigenti, brand: tutti stanno già gettando il primo mattoncino nel Metaverso convinti dell’altissimo potenziale in termini di sperimentazione, connessione tra utenti, intrattenimento, opportunità e (ovviamente) profitto.

Prima di addentrarti nel nostro articolo, potrebbe interessarti scoprire il significato di Metaverso.

Come si entra nel Metaverso

Stabilito che il Metaverso è uno spazio virtuale all’interno del quale le persone possono muoversi, conoscersi, fare esperienze attraverso i loro avatar, scopriamo insieme come si entra in questo Universo parallelo alla nostra “vita reale”, quella di cui facciamo quotidianamente un’esperienza fisica. È bene sottolineare che il Metaverso si fonde comunque con la nostra Vita, in quanto possono essere – per esempio – acquistati virtualmente beni da ricevere poi a casa fisicamente.

Entrare nel Metaverso è consentito a tutti, basta avere una connessione alla rete: siti e app permettono, attraverso un semplice login, di fare ingresso in questi mondi virtuali che possiamo esplorare con un nostro avatar.

Per accedere al Metaverso basta quindi registrarsi ai siti/scaricare app che permettono di vivere questo tipo di esperienza immersiva ed – eventualmente – dotarsi di un visore o di un accessorio che consenta di vivere in maniera ancora più coinvolgente la propria proiezione nel mondo virtuale.

Non è infatti obbligatorio avere un visore VR (visore per la Realtà Virtuale) per entrare nel Metaverso: possederlo significa vivere questo mondo come se fossi al suo interno, ma se non ne hai acquistato uno potrai comunque vivere questa esperienza al di fuori della realtà tangibile.

È bene sapere che ogni Metaverso avrà le sue regole d’ingresso, di seguito alcuni esempi di realtà virtuali già attive ed in fase di ulteriore sviluppo.

Come accedere al Metaverso di Facebook

Il Metaverso di Mark Zuckerberg è ancora in fase di sviluppo: il pre-requisito fondamentale per entrarci – oltre ad avere un account Facebook – sarà quello di avere il visore VR Quest 2 sviluppato internamente da Oculus. Per migliorare ulteriormente la propria esperienza, sarà importante avere anche gli occhiali smart che Meta ha realizzato in collaborazione con Ray-Ban.

Come accedere a Sandbox Metaverso

The Sandbox è un metaverso su blockchain dove si possono creare asset con grafica volumetrica, il tutto è in fase di test pertanto, per poter vivere al meglio questo Metaverso, bisognerà attendere l’uscita della nuova versione. Per ora è comunque consentita la registrazione.

Come accedere a decentraland Metaverso

Decentraland è un metaverso decentralizzato gestito dagli utenti che possiedono asset al suo interno. Per potervi accedere è necessario possedere un wallet e tutto si basa sulla criptovaluta MANA.

In questo caso per accedere a Decentraland è necessario semplicemente un dispositivo connesso alla rete. Per farne un’esperienza da visitatore, senza quindi collegare il proprio wallet crypto, è attivo il login guest.