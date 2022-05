La casa automobilistica britannica McLaren ha annunciato i suoi piani per entrare nel metaverso, dando il via alla sua strategia con MSO LAB. Prendendo il nome da McLaren Special Operations, il braccio esclusivo noto per la creazione di auto per clienti esclusivi, fornirà l’accesso a rari NFT che arriveranno in drop.

Si dice che gli NFT “sblocchino esperienze, opportunità e utilità uniche per i membri” e il primo è un primo NFT “Genesis Collection” in edizione ultra limitata incentrato su un’iconica auto McLaren. Lavorando in collaborazione con il suo partner metaverso InfiniteWorld, McLaren MSO LAB entra nello spazio Web3 “per spingere ulteriormente i limiti delle prestazioni, delle possibilità e del design svincolati dai vincoli della fisica o della termodinamica“, secondo il comunicato stampa del marchio.

Inoltre, MSO LAB consente ai membri di accedere e interagire con i team automobilistici e MSO del marchio automobilistico, ottenendo informazioni e garantendo allo stesso tempo l’accesso ai futuri drop NFT. I primi membri riceveranno in dono uno schizzo digitale invisibile dal team di progettazione McLaren, un tour virtuale dietro le quinte del McLaren Technology Center e potranno partecipare agli eventi McLaren Automotive.

Le parole della società

Parlando della strategia del metaverso, Gareth Dunsmore, Chief Marketing Officer di McLaren Automotive, ha dichiarato: “Sono lieto di poter finalmente togliere le coperte alla comunità digitale di MSO LAB che abbiamo creato come un nuovo modo per interagire con clienti e fan in l’universo Web3. McLaren Special Operations è la divisione su misura interna di McLaren Automotive, quindi è del tutto appropriato che MSO LAB sia la nostra casa in cui collaboriamo nel metaverso e spingiamo i limiti delle possibilità e del design senza vincoli fisici. Presto sveleremo la nostra prima collezione Genesis da MSO LAB, che sarà un set di zecca randomizzato, ultra limitato e solo su invito per presentare una delle auto più leggendarie della nostra storia.”

Gli NFT di McLaren MSO LAB saranno disponibili sul mercato McLaren.