I prezzi sono decisamente più bassi del solito da Esselunga, le nuove offerte che l’azienda ha deciso di attivare nel periodo corrente, raccolgono le migliori occasioni che da tempo non si vedevano in Italia.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole sotto svariati punti di vista, gli utenti possono godere delle medesime riduzioni, recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, ma senza avere la possibilità di collegarsi direttamente al sito ufficiale.

Prezzi quasi azzerati vi attendono su Amazon, scoprite i migliori codici sconto gratis, solo sul nostro canale Telegram.

Esselunga: le offerte e tutti i prezzi più bassi

Prezzi sempre più bassi sono stati attivati da Esselunga in questi giorni di inizio Maggio, gli utenti sono pronti a spendere pochissimo, nel momento in cui dovessero decidere di avvicinarsi al mondo dell’elettronica di consumo, oltre che ai beni di prima necessità.

Dovete sapere, infatti, che all’interno dell’attuale volantino, sarà possibile trovare l’ottimo Xiaomi Redmi Note 11, un prodotto che ha visto la luce del mercato davvero pochi giorni fa, ed è già oggi proposto al prezzo finale di soli 189 euro. La variante disponibile prevede 128GB di memoria interna e 4GB di memoria RAM, ma potrà comunque fare affidamento sull’ampio display AMOLED da 6,43 pollici ed anche sull’eccellente comparto fotografico capitanato dal sensore da 50 megapixel.

Il prodotto, come vi abbiamo già accennato in passato, può essere acquistato solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio. Le condizioni di vendita restano pressoché invariate, di conseguenza viene distribuito completamente no brand con alle spalle la garanzia di 24 mesi.