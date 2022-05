Elon Musk ha ultimamente fatto molto parlare di se, il patron di Tesla ha infatti acquisito una risonanza incredibile dopo aver acquistato per la soma di 44 miliardi di dollari Twitter, il social network con l’uccellino bianco in copertina, una prova di forza incontrovertibile e di cui Musk si sta facendo fregio non appena concluso l’affare sfoggiando numerosi tweet, alcuni ironici ed altri seri, il cui confine di separazione inizia a diventare davvero sottile da cogliere.

Elon Musk si sta letteralmente divertendo a scrivere quello che vuole sul suo social network, si diverte a provocare e ultimamente lo sta facendo molto spesso dietro la tastiera, l’ultimo post ha lasciato molto discutere, chi ci ha ironizzato e chi l’ha presa decisamente male, vediamo di cosa si tratta.

Comprare Coca-Cola per rimetterci la cocaina

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

L’ultimo post su Twitter di Musk ha lasciato tutti un po’ sorpresi, ha infatti affermato di voler comprare Coca-Cola per poterci rimettere la cocaina dentro, un post che nel giro di 10 ore ha totalizzato ben 3 milioni di like e 600 mila retweet, la questione, in questo caso, sta nel fatto che l’ipotesi di acquistare la Coca-Cola non sarebbe poi così improponibile per un personaggio come Elon Musk che ci ha già abituati a colpi di scena inattesi, basti pensare che in passato si è presentato a una conferenza stampa con uno spinello in mano.

Si tratta indubbiamente di un post ironico che però richiama un po’ di storia, la bevanda fu infatti inventata da inventata da un farmacista che per la sua produzione utilizzò un estratto proveniente proprio dalle foglie di cocaina.