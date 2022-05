Coop e Ipercoop mettono in atto una decisione ammirevole per tutti i lavoratori, ma che allo stesso tempo getterà letteralmente nello sconforto gli utenti che speravano di fare compere quest’oggi, 1 maggio 2022.

Un recente comunicato di Coop Alleanza 3.0, la Cooperativa che gestisce oltre 350 negozi sul territorio nazionale, dislocati in tutte le regioni, dal Friuli fino alla Puglia, ha voluto rimarcare quali sono i valori che contraddistinguono le giornate come questa. Oggi, come ben sapete, è la Festa dei Lavoratori (o del Lavoro), perfetta per richiamare democrazia, giustizia sociale e libertà.

Coop Alleanza 3.0, dato il suo essere una cooperativa sociale, vuole essere a fianco dei lavoratori, e per questo motivo ha scelto di chiudere tutti i punti vendita sul territorio, solo per la giornata odierna.

Correte sul nostro canale Telegram, potrete ricevere offerte Amazon ed anche codici sconto gratis, collegatevi subito premendo qui.

Coop e Ipercoop: quali sono le offerte

Una scelta indiscutibilmente ammirevole e da riportare, tutti gli altri giorni invece verranno mantenuti i soliti orari, e le offerte che tanto stanno piacendo ai consumatori. Un esempio legato alla tecnologia, può essere l’Oppo find X3 Lite, il modello dello scorso anno, infatti, viene proposto al prezzo finale di soli 299 euro, garantendo ugualmente prestazioni di altissimo livello, che non devono assolutamente invidiare nulla ai più quotati, e recenti dispositivi mobile.

Se volete continuare ad approfondire la campagna promozionale di Coop e Ipercoop, dovete comunque fare affidamento sulle pagine che potete trovare direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, ma gli acquisti dovranno essere completati da domani, 2 maggio 2022.